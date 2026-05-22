22 мая 2026 в 17:21

Рютте заявил о нерушимой приверженности стран НАТО пятой статье устава

Фото: Johan Nilsson/Keystone Press Agency/Global Look Press
Приверженность стран НАТО пятой статье устава Альянса остается нерушимой, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран блока в Швеции. Он подчеркнул неизменность обязательств союзников по принципу коллективной обороны, сообщает РИА Новости.

Позвольте мне выразиться предельно ясно: приверженность союзников пятой статье — нерушима, — сказал Рютте.

Ранее сообщалось, что обеспокоенность стран НАТО вызывает непредсказуемость решений США по сокращению численности американских войск в Европе. При этом сами масштабы сокращения военного присутствия не воспринимаются как серьезная угроза. США по-прежнему сохраняют «сильное присутствие» и «очень мощное сдерживание» на территории Европы.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что любые возникающие для России опасности будут нейтрализованы военно-техническими методами, это охладит пыл наиболее агрессивных членов НАТО. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Москва регулярно транслирует западным оппонентам предостережения о создаваемых ими рисках.

