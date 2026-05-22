Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 11:52

Генсек НАТО заявил о готовности Альянса тратить сотни миллиардов на оружие

Рютте заявил, что страны НАТО будут тратить сотни миллиардов на оружие

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Страны НАТО стремительно наращивают оборонные бюджеты, и если сейчас речь идет о десятках миллиардов, то в ближайшие годы финансирование вырастет до сотен миллиардов, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте перед встречей глав МИД стран блока в Швеции. При этом он признал, что тратить эти средства пока не на что.

Есть хорошая новость, связанная с расходами на оборону. Сейчас поступают деньги, расходы на оборону стремительно растут. Но у нас большая проблема оборонно-промышленной базы, которая производит недостаточно продукции, это проблема и в Европе, и в США, — сказал Рютте.

По его словам, ключевой задачей становится не просто найти финансирование, а обеспечить, чтобы деньги были потрачены с пользой и конвертированы в реальные боеприпасы и технику. Этот вопрос генсек намерен лично поднять на саммите НАТО в Анкаре в июне. В противном случае, посетовал он, склады останутся пустыми даже при резко возросших военных ассигнованиях.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Альянс не сможет выжить в случае выхода из него США. Он убежден, что Евросоюз не станет заменой блоку в вопросах коллективной безопасности, поэтому нужно сделать все необходимое для предотвращения раскола между Вашингтоном и странами Европы.

Мир
НАТО
Марк Рютте
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нам придется»: Рубио рассказал о труднорешаемой проблеме США и Ирана
Глава Россельхознадзора раскрыл истинную причину запрета цветов из Армении
Эксперт рассказала, где недорого отдохнуть на море в июне
Эндокринолог объяснила, симптомом каких заболеваний может быть бессонница
«Били прицельно»: ООН призвали осудить Киев за удар по колледжу в ЛНР
Водителям назвали нарушения, которые гарантированно приведут к потере прав
ВСУ потеряли две роты солдат в боях в Запорожской области
«Мы наблюдаем»: Бородин раскрыл подробности иска к комику Незлобину
Появились детали ДТП с участием самосвала и пассажирского автобуса в Москве
Глава ФПБК объяснил, почему Пугачева с тростью не достойна жалости
В Госдуме ответили на слова Буданова об Украине как прародительнице Руси
Стало известно о телефонном разговоре Путина с иностранным лидером
В России могут ужесточить наказание для торговцев микрозаймами
В Кызыле сотрудников детсада уволили после жалоб на уколы детям
Шереметьевские таможенники нашли в рюкзаке пассажирки 1,2 кг лома серебра
В Госдуме ответили на критику спектакля «Гамлет»
«Результат с любым тренером»: Дементьев о доминировании «Локомотива» в КХЛ
Магнитные бури сегодня, 22 мая: что будет завтра, мигрени, головокружение
Стало известно, каких специалистов могут привлечь к поискам семьи Усольцевых
Лавров уличил Запад в планировании нападения на Россию
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.