Генсек НАТО заявил о готовности Альянса тратить сотни миллиардов на оружие Рютте заявил, что страны НАТО будут тратить сотни миллиардов на оружие

Страны НАТО стремительно наращивают оборонные бюджеты, и если сейчас речь идет о десятках миллиардов, то в ближайшие годы финансирование вырастет до сотен миллиардов, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте перед встречей глав МИД стран блока в Швеции. При этом он признал, что тратить эти средства пока не на что.

Есть хорошая новость, связанная с расходами на оборону. Сейчас поступают деньги, расходы на оборону стремительно растут. Но у нас большая проблема оборонно-промышленной базы, которая производит недостаточно продукции, это проблема и в Европе, и в США, — сказал Рютте.

По его словам, ключевой задачей становится не просто найти финансирование, а обеспечить, чтобы деньги были потрачены с пользой и конвертированы в реальные боеприпасы и технику. Этот вопрос генсек намерен лично поднять на саммите НАТО в Анкаре в июне. В противном случае, посетовал он, склады останутся пустыми даже при резко возросших военных ассигнованиях.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Альянс не сможет выжить в случае выхода из него США. Он убежден, что Евросоюз не станет заменой блоку в вопросах коллективной безопасности, поэтому нужно сделать все необходимое для предотвращения раскола между Вашингтоном и странами Европы.