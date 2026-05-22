22 мая 2026 в 10:40

«Играют ключевую роль»: в НАТО объяснили вывод американских войск из Европы

Рютте: США продолжат играть главную роль в ядерной защите Европы

США будут и дальше играть ключевую роль в ядерной защите Европы даже после вывода американских войск из региона, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в преддверии заседания глав МИД стран Североатлантического альянса, которое пройдет в Швеции. По его словам, которые приводит Anadolu Agency, Вашингтон рассчитывает на более активную роль европейцев в обычных вооружениях.

США играют ключевую роль в Европе, когда дело касается ядерного оружия, но рассчитывают больше на поэтапные шаги Европы в вопросе обычных вооружений, — подчеркнул Рютте.

Он также назвал сообщения о выводе отдельных американских военных контингентов из Европы частью долгосрочной траектории. Предполагается, что Европа будет шаг за шагом брать на себя больше военной ответственности, резюмировал генсек НАТО.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что блок не сможет выжить в случае выхода из него США. Он убежден, что Евросоюз не станет заменой Альянсу в вопросах коллективной безопасности, поэтому нужно сделать все необходимое для предотвращения раскола между Вашингтоном и странами Европы.

