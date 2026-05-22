22 мая 2026 в 11:14

«Второсортное членство»: Зеленский «завернул» предложение Мерца по Украине

Мендель: предложение Мерца по Украине стало неприемлемым для Зеленского

Предложение канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине оказалось неприемлемым для украинского президента Владимира Зеленского, заявила в соцсети Х бывший пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. Она напомнила, что накануне Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус «ассоциированного члена» объединения.

Игнорируется тот факт, что Украиной правит лидер, который не приемлет компромиссов. Зеленский неоднократно заявлял, что ему не нужно «второсортное» членство в ЕС, — подчеркнула Мендель.

Ранее немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что Украине предложили специальный статус в ЕС в качестве компенсации за отходящие России территории. По его словам, Мерц лично заботится об ускорении интеграции Киева с Западом.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский превратился в кровавого узурпатора в попытках уцепиться за свою должность. По ее словам, политик использует для этого любые средства, но не ради мира, а ради продолжения конфликта.

«Второсортное членство»: Зеленский «завернул» предложение Мерца по Украине
