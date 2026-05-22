Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 09:49

Агент спецслужб Украины спланировал подрыв объекта энергетики на Кубани

В Новороссийске задержали планировавшего подрыв объекта энергетики агента Киева

ФСБ ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Силовики задержали в Новороссийске агента украинских спецслужб, который планировал подрыв одного из объектов энергетики, заявили в Центре общественных связей ФСБ России. По информации ведомства, 23-летнего молодого человека завербовали в одном из мессенджеров.

Задержан агент спецслужб Украины, гражданин России 2003 года рождения. Задержанный — житель Северского района Краснодарского края, — отметили в ЦОС.

Злоумышленника схватили на пути к тайнику. Из схрона была изъята самодельная взрывчатка фугасного действия, а также телефон, в котором находилась переписка россиянина с куратором. Возбуждено уголовное дело, обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее ФСБ предотвратила теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами на железной дороге на территории Керчи. Задержан завербованный 32-летний житель города. По указанию куратора он купил компоненты для СВУ и спрятал их в тайнике у себя дома.

До этого правоохранители задержали жителя Краснодара, которого подозревают в подготовке поджога объекта энергообеспечения железной дороги. Мужчину завербовал через мессенджер представитель запрещенной на территории России террористической организации.

Регионы
Краснодарский край
Новороссийск
Украина
ФСБ
Кубань
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Второй по величине город Великобритании возглавил мусульманин
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Ихтиолог оценил риск нападения акул на египетских курортах
Спикер ЗакСо Бабушкина: растет число студентов проекта «Профессионалитет»
Венгрия содрогнулась от взрыва на нефтегазовом заводе
Фигуристка Медведева рассказала, на что тратит больше всего денег
Американский гигант решил вернуться на нефтяной рынок Венесуэлы
Гусев покинет пост главного тренера «Динамо»
«Второсортное членство»: Зеленский «завернул» предложение Мерца по Украине
Львова-Белова пообещала помочь пострадавшим от удара ВСУ по колледжу
Стало известно, откуда ВСУ могли наносить удары по колледжу в ЛНР
Врач назвала причину, из-за которой многие пары не могут завести детей
Трамп отчитал главу Пентагона из-за Польши
Турэксперт назвала три способа недорого купить билет в бизнес-класс
Россиянка стала миллионершей благодаря любимому синему цвету
В Британии собака два месяца ела умершего хозяина
Глава МИД Венгрии сделала заявление о встрече с Лавровым
Россия привлечет внимание ООН и ОБСЕ к атаке ВСУ на колледж
В РПЦ высказались о тренде на могильный клининг
Стало известно о погибших при ударе ВСУ по общежитию с детьми в ЛНР
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.