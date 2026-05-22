Агент спецслужб Украины спланировал подрыв объекта энергетики на Кубани

Силовики задержали в Новороссийске агента украинских спецслужб, который планировал подрыв одного из объектов энергетики, заявили в Центре общественных связей ФСБ России. По информации ведомства, 23-летнего молодого человека завербовали в одном из мессенджеров.

Задержан агент спецслужб Украины, гражданин России 2003 года рождения. Задержанный — житель Северского района Краснодарского края, — отметили в ЦОС.

Злоумышленника схватили на пути к тайнику. Из схрона была изъята самодельная взрывчатка фугасного действия, а также телефон, в котором находилась переписка россиянина с куратором. Возбуждено уголовное дело, обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее ФСБ предотвратила теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами на железной дороге на территории Керчи. Задержан завербованный 32-летний житель города. По указанию куратора он купил компоненты для СВУ и спрятал их в тайнике у себя дома.

До этого правоохранители задержали жителя Краснодара, которого подозревают в подготовке поджога объекта энергообеспечения железной дороги. Мужчину завербовал через мессенджер представитель запрещенной на территории России террористической организации.