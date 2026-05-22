Раскрыто, сколько БПЛА ударило по общежитию с детьми в ЛНР ВСУ ударили по корпусу и общежитию колледжа в ЛНР с помощью четырех БПЛА

ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа с помощью четырех БПЛА, сообщила представитель СК России Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Несколько человек, предположительно, находятся под завалами. Точное число погибших и пострадавших уточняется. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

22 мая 2026 года в ночное время Вооруженные формирования Украины с помощью четырех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа прицельно нанесли удар по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа (филиала) ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ЛНР 35 человек ранены при ударе ВСУ по корпусу и общежитию колледжа. Как уточнил в соцсетях глава региона Леонид Пасечник, некоторые дети остались под завалами, поиски продолжаются.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.