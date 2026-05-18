День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 11:34

Россиянка ослепла после уколов в частной клинике

Жительница Башкирии ослепла после инъекций у невролога

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Башкирии девушка ослепла после инъекций у невролога, передает пресс-служба Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о некачественном оказании медицинской помощи.

В эфире федерального телеканала озвучены сведения о том, что в Республике Башкортостан девушка полностью ослепла после сделанной инъекции у невролога. Расследование уголовного дела по данному факту осуществляется органами МВД России, — сказано в сообщении.

«Башинформ» передает, что инцидент произошел в частной клинике в Уфе. Пациентка пожаловалась на боли в шее, и врач предложил ей сделать инъекции собственной плазмы в шею. Через месяц потерпевшая ослепла.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга покрылась сыпью и почти ослепла после приема препарата, назначенного ей в качестве антидепрессанта. По словам 25-летней девушки, четыре года назад врач-психотерапевт прописал ей лекарство от депрессии и она принимала его строго по назначению.

Регионы
Башкортостан
пациенты
Следственный комитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дагестане завели уголовное дело за создание взрывчатки и вербовку жителей
Предприниматель рассказала, как изменить отношение к нутрициологам
В Госдуме высказались о разрешении гимнастам из РФ выступать с триколором
Израильские ВМС окружили гуманитарную флотилию в Средиземном море
Атака Израиля по Ливану привела к гибели высокопоставленного командира
На Украине жестоко избили гражданина США
В Госдуме назвали истинную цель атаки ВСУ на Московской регион
Стала известна печальная судьба брошенного в Таиланде пенсионера из России
Град, грозы, ливни и температура до +23: погода в Москве в конце недели
На Солнце сформировался один из самых опасных центров активности
Синоптик пообещала москвичам жаркую рабочую неделю
В Минобороны рассказали, сколько солдат ВСУ потеряли за сутки
Назаров, обида на Добронравова, бездетность: как живет актер Сергей Дорогов
Песков описал отношения России и КНР
«Сняли кофту — весь в разрезах»: ребенка едва не убили возле магазина
Россиянам рассказали, о чем нужно молиться святой Ирине Македонской
Ветеринар дал советы, как подготовить кошку к поездке на дачу
Песков сравнил удары по России и Украине
Россия ждет от США посредничества в урегулировании украинского кризиса
«Мы рассчитываем»: Песков о переговорном процессе по Украине
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.