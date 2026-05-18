Россиянка ослепла после уколов в частной клинике Жительница Башкирии ослепла после инъекций у невролога

В Башкирии девушка ослепла после инъекций у невролога, передает пресс-служба Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о некачественном оказании медицинской помощи.

В эфире федерального телеканала озвучены сведения о том, что в Республике Башкортостан девушка полностью ослепла после сделанной инъекции у невролога. Расследование уголовного дела по данному факту осуществляется органами МВД России, — сказано в сообщении.

«Башинформ» передает, что инцидент произошел в частной клинике в Уфе. Пациентка пожаловалась на боли в шее, и врач предложил ей сделать инъекции собственной плазмы в шею. Через месяц потерпевшая ослепла.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга покрылась сыпью и почти ослепла после приема препарата, назначенного ей в качестве антидепрессанта. По словам 25-летней девушки, четыре года назад врач-психотерапевт прописал ей лекарство от депрессии и она принимала его строго по назначению.