Девушка покрылась сыпью и почти ослепла после приема антидепрессантов

В Санкт-Петербурге девушка стала инвалидом из-за приема антидепрессантов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Жительница Санкт-Петербурга покрылась сыпью и почти ослепла после приема препарата, назначенного ей в качестве антидепрессанта, сообщает Telegram-канал Baza. По словам 25-летней девушки по имени Дарья, четыре года назад врач-психотерапевт прописал ей лекарство от депрессии и она принимала его строго по назначению.

Сначала состояние улучшилось, но уже через пару недель все резко изменилось: по телу пошла сильная сыпь, а температура поднялась почти до 40 градусов. Дарью госпитализировали, но врачи долго не могли понять причину таких симптомов.

После выписки петербурженке назначили консультации у нескольких специалистов, но к моменту, когда у нее подтвердился синдром Стивенса — Джонсона, было уже поздно — последствия острой аллергической реакции оказались необратимыми. Сейчас у девушки первая группа инвалидности. Больше всего пострадали глаза: слезные железы атрофировались, и зрение продолжает ухудшаться.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России начал действовать новый порядок назначения биологически активных добавок. Теперь назначение таких средств осуществляется только при условии их государственной регистрации и наличия показаний к применению.

