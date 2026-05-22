ВСУ пытались атаковать Россию за шесть часов с помощью 65 БПЛА Минобороны: силы ПВО за шесть часов ликвидировали 65 украинских БПЛА

Силы ПВО за шесть часов ликвидировали и перехватили 65 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.

В период с 8:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 22 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 217 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион и Санкт-Петербург.

Также стало известно, что порядка 36 детей получили ранения в результате ночной атаки украинских беспилотников на здание учебного корпуса и общежития колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. Как уточнила уполномоченная по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк, трое детей находятся в тяжелом состоянии.