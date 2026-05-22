Российские банкоматы смогут работать без доступа в интернет В России начали тестировать работу банкоматов без подключения к интернету

Министерство цифрового развития проработало технические решения для стабильной работы банкоматов и платежных терминалов без интернета, заявила председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина. Операторы связи активно тестируют новые алгоритмы работы в реальных условиях, передает РИА Новости.

Минцифры вместе с операторами связи проработали технические решения, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать и когда отключен мобильный интернет, — сообщила Набиуллина.

Ранее глава ЦБ сообщила, что банки и страховые компании начнут поэтапно включаться в специальные белые списки, доступные даже во время отключений. Процесс будет идти постепенно, поскольку у существующей технологии есть ограничения.

До этого депутат Сергей Боярский раскрыл, что в IT-комитете Государственной думы, как и в Минцифры, принимают заявки от граждан на внесение того или иного сервиса в белые списки. Он отметил, что россияне также могут обратиться по этому вопросу в их региональный орган, осуществляющий госконтроль и надзор в сфере связи.