«112»: подросток задержан за подрыв банкомата на юге Москвы

Инцидент с подрывом банкомата произошел на юге Москвы, сообщил источник Telegram-канала «112». По его информации, злоумышленником оказался несовершеннолетний.

Как пишут авторы канала, происшествие случилось на бульваре Дмитрия Донского. Прибывшие на место оперативники задержали подозреваемого подростка. В результате произошедшего никто из граждан не пострадал. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в четверг, 19 марта, в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского на севере столицы был подорван еще один банкомат. Как сообщалось, подрывником оказался 15-летний подросток. Врачи диагностировали у него ожоги головы и осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь и задержали.

Также сообщалось, что подросток, причастный к взрыву в отделении Россельхозбанка, поддерживал связь с кураторами с Украины. Источник отмечал, что перед тем, как банкомат был взорван, юноша стоял около входа в банк и разговаривал с кем-то по телефону.