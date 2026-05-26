Лукашенко призвал Молдавию «не резать пуповину»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Молдавию не разрывать отношения с партнерами, сравнив этот шаг с разрезанием пуповины, сообщает БелТА. На встрече с председателем молдавской «Партии социалистов» Игорем Додоном он предложил возобновить работу белорусско-молдавской комиссии по сотрудничеству.

Не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Вот это для меня главное, и я публично хотел сказать, что Молдавия и молдаване — это наша любовь. Я думаю, Советского Союза когда-то в целом. Мы с большим уважением относились к вашему народу и вашей стране. И мы не хотим этого потерять. И вы, надеюсь, тоже, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии выразил ужас по поводу возможной утраты суверенитета Молдавией. Он подчеркнул, что суверенитет и независимость — главные ценности любого государства, и они стоят очень дорого. Лукашенко попросил Додона и его соратников ни в коем случае не позволить уничтожить такую процветающую и красивую страну, как Молдавия.

Кроме того, Лукашенко заявил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения дел между двумя государствами. Белорусский лидер уточнил, что переговоры возможны как в республике, так и на территории Украины. Он также подчеркнул, что Минск не планирует втягиваться в украинский кризис.