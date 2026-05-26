В Белоруссии поставили на место Зеленского после угроз в адрес Минска Совбез Белоруссии назвал националистов настоящей угрозой для Украины

Действия украинских националистов носят угрожающий характер, а президент страны Владимир Зеленский для устрашения народа продвигает тезисы об опасности, якобы исходящей от Минска, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович на заседании комитета секретарей совбезов ОДКБ. По его словам, Киев и ЕС понимают, что США уже потеряли интерес к их поддержке, передает БелТА.

Действия именно украинских националистов носят угрожающий характер, — подчеркнул Вольфович.

Ранее Зеленский попытался выступить с угрозой в адрес Белоруссии, отвечая президент Белоруссии Александру Лукашенко на слова о нежелании Минска втягиваться в конфликт на Украине. Белорусский лидер отметил, что страна будет вовлечена в том случае, если против республики будет совершена агрессия.

До этого Лукашенко и президент РФ Владимир Путин дистанционно по видеосвязи провели совместную тренировку вооруженных сил стран. Она проходит в рамках боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Российский лидер объяснил, что применение ядерного оружия является исключительной мерой — оно используется только для защиты безопасности, в том числе Союзного государства.