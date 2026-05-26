Посол объяснил, зачем нужны удары по центрам принятия решений на Украине Посол Мирошник: удары по центрам принятия решений должны ослабить Киев

Удары по центрам принятия решений на Украине должны ослабить страну, заявил «Газете.Ru» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, важно наносить удары по таким объектам и в Киеве.

Сейчас Россия приняла решение, главнокомандующий принял решение о том, что необходимо максимально содействовать ослаблению Украины. В частности, наносить удары по тем объектам, которые расположены в Киеве. Достаточно долгое время Россия не наносила туда удары. Это не подействовало на Киев, — заявил Мирошник.

Посол подчеркнул, что политико-дипломатический подход к урегулированию конфликта не привел к результатам из-за позиции Киева. По его словам, Украина не оставляет России выбора.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала, что Киев, атакуя гражданский объект в Энергодаре, пытался оказать психологическое давление на сотрудников Запорожской АЭС и работников, восстанавливающих линию внешнего энергоснабжения станции. Удар беспилотника пришелся по дворцу культуры «Современник» в городе-спутнике атомной станции.