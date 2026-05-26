Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 14:38

Посол объяснил, зачем нужны удары по центрам принятия решений на Украине

Посол Мирошник: удары по центрам принятия решений должны ослабить Киев

Киев Киев Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Удары по центрам принятия решений на Украине должны ослабить страну, заявил «Газете.Ru» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, важно наносить удары по таким объектам и в Киеве.

Сейчас Россия приняла решение, главнокомандующий принял решение о том, что необходимо максимально содействовать ослаблению Украины. В частности, наносить удары по тем объектам, которые расположены в Киеве. Достаточно долгое время Россия не наносила туда удары. Это не подействовало на Киев, — заявил Мирошник.

Посол подчеркнул, что политико-дипломатический подход к урегулированию конфликта не привел к результатам из-за позиции Киева. По его словам, Украина не оставляет России выбора.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала, что Киев, атакуя гражданский объект в Энергодаре, пытался оказать психологическое давление на сотрудников Запорожской АЭС и работников, восстанавливающих линию внешнего энергоснабжения станции. Удар беспилотника пришелся по дворцу культуры «Современник» в городе-спутнике атомной станции.

Власть
Украина
Россия
удары
послы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ошибка»: в ГД предупредили Армению о последствиях антироссийского курса
Невролог ответила, почему опасно всегда держать в руках смартфон
«Сопоставимы с ядерным оружием»: эксперт раскрыл, что могут «Орешники»
Безрукова объяснила, почему отказалась баллотироваться в депутаты Госдумы
В Петербурге возведут надземный переход через Пулковское шоссе
Как сделать дом уютнее без ремонта и лишних покупок
«Задушит»: Медведев предрек Зеленскому встречу с призраком деда-фронтовика
Политолог раскрыл, что ждет Молдавию после выхода из СНГ
Британия расширила антироссийские санкции
Суд утвердил корпорацию бизнесмена Галицкого экстремистской организацией
Госдума обратится к зарубежным парламентам после теракта в Старобельске
Путину предложили заменить бизнес-омбудсмена в России новой АНО
Синоптик раскрыла, когда в Москве закончатся дождливые дни
Безрукова отреагировала на планы звезды «Бригады» баллотироваться в ГД
Погода в Москве в среду, 27 мая: осадки в смешанной фазе и холод до +2
Политолог назвал вероятного кандидата от ЕС на роль переговорщика с РФ
В Евросоюзе отказались эвакуировать дипломатов из Киева
Немов назвал лучший вид спорта для детей
Немов объяснил популярность шоу «Титаны» в России
Постпред России осудил ОБСЕ за позицию по атаке на Старобельск
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.