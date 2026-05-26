Удары по центрам принятия решений на Украине должны ослабить страну, заявил «Газете.Ru» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, важно наносить удары по таким объектам и в Киеве.
Сейчас Россия приняла решение, главнокомандующий принял решение о том, что необходимо максимально содействовать ослаблению Украины. В частности, наносить удары по тем объектам, которые расположены в Киеве. Достаточно долгое время Россия не наносила туда удары. Это не подействовало на Киев, — заявил Мирошник.
Посол подчеркнул, что политико-дипломатический подход к урегулированию конфликта не привел к результатам из-за позиции Киева. По его словам, Украина не оставляет России выбора.
Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала, что Киев, атакуя гражданский объект в Энергодаре, пытался оказать психологическое давление на сотрудников Запорожской АЭС и работников, восстанавливающих линию внешнего энергоснабжения станции. Удар беспилотника пришелся по дворцу культуры «Современник» в городе-спутнике атомной станции.