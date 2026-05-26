26 мая 2026 в 15:27

Британия ввела антироссийские санкции против криптовалютных компаний

Правительство Великобритании объявило о расширении антироссийских санкций — в список добавили 18 новых позиций, следует из сообщения на сайте кабмина. Под ограничения попали Евразийский сберегательный банк и компания в сфере недвижимости Diamant Estate. Рестрикции касаются криптовалютных платформ, банков и финансовых сетей.

Лондон заморозил их активы и запретил британским компаниям обрабатывать платежи и поддерживать корреспондентские банковские отношения. Рестрикции также затронули фирмы из Сальвадора и Грузии.

Ранее депутат болгарского парламента Ангел Георгиев сообщил, что в стране обсуждают снятие санкций с России и восстановление отношений с Москвой. По его словам, в законодательном органе уже звучат предложения об отмене ограничений в отношении РФ, в том числе в энергетике.

Между тем лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что ЕС целенаправленно пытается ввязаться в войну с Россией, не имея на то реальных оснований. Политик подчеркнул, что никакой российской угрозы Парижу не существует, а настоящая опасность исходит от проевропейской политики.

