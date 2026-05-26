26 мая 2026 в 15:49

«Нельзя игнорировать»: Израиль осудил перезахоронение лидера националистов

МИД Израиля осудил решение Киева по перезахоронению останков главаря ОУН

МИД Израиля в соцсетях осудил решение властей Украины провести церемонию перезахоронения останков лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Андрея Мельника. В ведомстве заявили о недопустимости игнорирования исторической правды и памяти жертв, убитых нацистами и их пособниками.

Сожалеем о решении провести официальную государственную церемонию перезахоронения останков лидера ОУН Андрея Мельника, сотрудничавшего с нацистами. Нельзя игнорировать историческую правду, — отметили в министерстве.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому после идеи перезахоронения останков украинских националистов стоит бояться духа своего деда-фронтовика. По словам политика, не до конца понятно, что происходит в головах тех, кто готов склонять колени перед нацистскими преступниками.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что прославление руководством Украины нацистских преступников в очередной раз подчеркивает, что начало СВО было обоснованным. Он уточнил, что проявление неонацизма очень опасно для Европы.

