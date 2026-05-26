Рябков объяснил, от кого зависит диалог с США

Российская сторона не отказывается от контактов с США, но диалог на высоких уровнях зависит от Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях I Международного форума по безопасности. Он подчеркнул, что Россия строго следует договоренностям, достигнутым в Анкоридже, ожидая от американской администрации конкретных шагов, передает РИА Новости.

Мы от этих переговоров не уходим. Мы строго придерживаемся тех рамок, которые были согласованы в Анкоридже. Вопрос в том, готова ли американская администрация и далее играть роль значимую в наполнении этих рамок конкретикой. Думаю, что контакты на высоких уровнях прояснят данный сюжет. <…> Слово за администрацией США, — сказал он.

До этого стало известно, что Россия и США поддерживают весьма насыщенные контакты на уровне администраций. Как уточнил Рябков, межгосударственный диалог на сегодняшний день ведется по множеству каналов.

Ранее замглавы МИД РФ заявил, что риски прямого военного конфликта между НАТО и Россией продолжают увеличиваться, а последствия подобного противостояния могут обернуться катастрофой. Он также указал на усиливающуюся в европейских столицах риторику эскалации вокруг якобы приближающейся масштабной войны с Россией.