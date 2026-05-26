Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 16:52

«Время шло на секунды»: фельдшер рассказала о спасении студента в ЛНР

В Старобельске фельдшер спасла студента, пролежавшего под завалами семь часов

На месте трагедии в Старобельске в ЛНР На месте трагедии в Старобельске в ЛНР Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Фельдшер скорой помощи Валерия Коломенская спасла студента под завалами Старобельского колледжа в ЛНР. По ее словам, которые передает телеканал «Луганск-24», молодой человек провел под обломками более семи часов и стал ее первым пациентом в той трагической смене. Видео с фрагментом интервью опубликовано на платформе МАКС.

Мы должны были действовать быстро <...>. Время шло не на минуты, а на секунды. Спасибо сотрудникам МЧС, которые помогали нам достать его (студента. — NEWS.ru) безопасно, — рассказала Коломенская.

Она подчеркнула, что в тот роковой день у нее был выходной, но она самостоятельно вызвалась помогать пострадавшим. Сейчас спасенный ею студент находится в стационаре под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что швейцарское председательство в ОБСЕ отказалось осуждать удар ВСУ по Старобельску, сославшись на отсутствие проверенных данных. Как уточнил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский, Москва считает эту позицию лицемерной.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что удар по луганскому колледжу не был случайным. По его словам, это спланированная террористическая атака Киева с прицельным наведением. Он объяснил, что оружие на такую дальность и с такой точностью без спутниковой поддержки работать попросту не может.

Регионы
ЛНР
Старобельск
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В делегацию РФ на визит Путина в Казахстан вошли более 30 человек
Захарова раскрыла, за счет каких преступлений живут страны Запада
Садоводам дали совет по защите урожая от июньских заморозков
Стало известно о связях экс-судьи Хахалевой с криминальным авторитетом
Листья блестят, а корни крепнут: простой аптечный раствор заменяет дорогой уход
Стакан газировки лью прямо в фарш — через 2 часа сочная плескавица готова: нежнее и ароматнее обычных котлет
Успехи ВС РФ под Сумами и оборона Одессы: новости СВО к вечеру 26 мая
Медведев указал на двойные стандарты Израиля и Украины
Риелтор рассказала, что изменится в покупке квартир с 1 июля
Рябков фразой о «свободе рук» пристыдил США в период постДСНВ
Мишустин обсудил с Асадовым сотрудничество России и Азербайджана
Садоводам назвали сроки высадки томатов в открытый грунт
«Время шло на секунды»: фельдшер рассказала о спасении студента в ЛНР
Шойгу назвал сумму, потраченную Западом на поддержку Украины с 2022 года
Схватил за шею: в центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка
Психолог рассказала о видах стресса
Садовод раскрыла секреты посадки и лучший сорт картофеля
«Слово пацана — 2», буллинг, мечта о Лондоне: как живет Самойленко-младший
Фестиваль «Тех-ФрендлиВикенд» объединил свыше 10 тыс. участников
Путин назначил посла в Гамбии
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.