«Время шло на секунды»: фельдшер рассказала о спасении студента в ЛНР В Старобельске фельдшер спасла студента, пролежавшего под завалами семь часов

Фельдшер скорой помощи Валерия Коломенская спасла студента под завалами Старобельского колледжа в ЛНР. По ее словам, которые передает телеканал «Луганск-24», молодой человек провел под обломками более семи часов и стал ее первым пациентом в той трагической смене. Видео с фрагментом интервью опубликовано на платформе МАКС.

Мы должны были действовать быстро <...>. Время шло не на минуты, а на секунды. Спасибо сотрудникам МЧС, которые помогали нам достать его (студента. — NEWS.ru) безопасно, — рассказала Коломенская.

Она подчеркнула, что в тот роковой день у нее был выходной, но она самостоятельно вызвалась помогать пострадавшим. Сейчас спасенный ею студент находится в стационаре под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что швейцарское председательство в ОБСЕ отказалось осуждать удар ВСУ по Старобельску, сославшись на отсутствие проверенных данных. Как уточнил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский, Москва считает эту позицию лицемерной.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что удар по луганскому колледжу не был случайным. По его словам, это спланированная террористическая атака Киева с прицельным наведением. Он объяснил, что оружие на такую дальность и с такой точностью без спутниковой поддержки работать попросту не может.