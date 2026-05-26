26 мая 2026 в 17:26

Вассерман спустил с небес на землю мечтающего о конце СВО Зеленского

Вассерман назвал слова Зеленского о конце СВО неосуществимой мечтой

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Неожиданное заявление президента Украины Владимира Зеленского о скором завершении активной фазы боевых действий якобы уже к ноябрю является неосуществимой мечтой, заявил в беседе с MK.RU депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По мнению парламентария, глава республики в очередной раз выдал желаемое за действительное.

Зеленский это взял с той же полки, где лежат прочие все его неосуществленные желания. Закончить в ноябре [СВО] мы, наверное, можем. <…> Мы, в общем-то, и стараемся не спешить именно потому, что громадное большинство жителей Украины — русские, — сказал Вассерман.

Парламентарий также заявил, что Зеленский может завершить боевые действия только своей капитуляцией. Он допустил, что тот может попросить амнистии и разрешения на выезд. Однако тогда политику будет грозить смерть, если появится хоть малейший риск того, что он расскажет что-то из известного ему.

Отвечая на вопрос о причинах затягивания Киевом реальных мирных переговоров, Вассерман объяснил это просто. По его словам, сегодня все захваченные ресурсы интересуют Киев только как средство подольше затянуть «драку» и за это время успеть выпросить со своих нанимателей — коллективного Запада — как можно больше.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что слова Зеленского об окончании активной фазы боевых действий к ноябрю являются обманом. По его мнению, даже украинские парламентарии оказались удивлены, услышав такой прогноз от главы государства.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

