Неожиданное заявление президента Украины Владимира Зеленского о скором завершении активной фазы боевых действий якобы уже к ноябрю является неосуществимой мечтой, заявил в беседе с MK.RU депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По мнению парламентария, глава республики в очередной раз выдал желаемое за действительное.

Зеленский это взял с той же полки, где лежат прочие все его неосуществленные желания. Закончить в ноябре [СВО] мы, наверное, можем. <…> Мы, в общем-то, и стараемся не спешить именно потому, что громадное большинство жителей Украины — русские, — сказал Вассерман.

Парламентарий также заявил, что Зеленский может завершить боевые действия только своей капитуляцией. Он допустил, что тот может попросить амнистии и разрешения на выезд. Однако тогда политику будет грозить смерть, если появится хоть малейший риск того, что он расскажет что-то из известного ему.

Отвечая на вопрос о причинах затягивания Киевом реальных мирных переговоров, Вассерман объяснил это просто. По его словам, сегодня все захваченные ресурсы интересуют Киев только как средство подольше затянуть «драку» и за это время успеть выпросить со своих нанимателей — коллективного Запада — как можно больше.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что слова Зеленского об окончании активной фазы боевых действий к ноябрю являются обманом. По его мнению, даже украинские парламентарии оказались удивлены, услышав такой прогноз от главы государства.