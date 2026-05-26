26 мая 2026 в 18:07

Продюсер рассказал, как Калюжный провел первый день после демобилизации

Директор Сухов: после армии Калюжный устроил семейный обед с близкими

Глеб Калюжный Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актера Глеб Калюжный в первый день после демобилизации встретился с близким за большим семейным обедом, сообщил NEWS.ru его директор Григорий Сухов. Он добавил, что актер рассказал им о своих планах и идеях, которых у него накопилось много за время армейской службы.

Мы поехали с ним на семейный обед. На него приехала мама Глеба, кум, его младшая сестра, старший брат, были коллеги — Александр Новиков, Даниил Чуб, Николай Добрынин. Попили чай с тортом, — рассказал Сухов.

Директор добавил, что на семейном обеде близкие Глеба обменялись новостями с ним, он рассказал им о своих планах на ближайший год. Актер намерен много сниматься в проектах и сериалах, на этой неделе зрители увидят его на церемонии вручения премии ИРИ (Национальная премия интернет-контента) в качестве ведущего.

Ранее Глеб Калюжный рассказал, что служил в обычных условиях, где никто не давал ему поблажек, сообщает KP.RU. Он отбывал срочную службу в Семеновском полку.

