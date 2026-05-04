04 мая 2026 в 16:58

«Держит за лохов»: в Раде высмеяли новое обещание Зеленского

Депутат Дубинский раскритиковал Зеленского за обещания частичной демобилизации

Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за обещания частичной демобилизации в ВСУ. По его мнению, политик «держит военных за лохов», анонсируя возможность увольнения, но при этом не называя четких критериев.

Зеленский продолжает держать военных за лохов, обещая им с июня «частичную демобилизацию», но не называя ее критериев, — написал Дубинский.

Он считает, что реальные условия будут сформулированы таким образом, чтобы не допустить массового увольнения солдат. Власть, по его словам, демобилизует лишь небольшую часть украинских бойцов, тогда как простых военнослужащих оставят на линии фронта.

Ранее Зеленский сообщил, что разрабатываемая в стране реформа мобилизационной системы в ВСУ включает частичную демобилизацию военнослужащих с длительным сроком службы. Он поручил усилить контрактную составляющую в Силах обороны, чтобы обеспечить поэтапное увольнение ранее мобилизованных на основе четких временных критериев.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
