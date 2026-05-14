Оппозиционного депутата Рады переведут в спецколонию

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил в Telegram-канале, что его переводят в спецколонию в Черниговской области. Политик с 2023 года находится в киевском СИЗО по обвинению в государственной измене.

Режим <...> за подписью судьи Шапутько постановил перевести меня в Менскую колонию № 91, — написал Дубинский.

Ранее Государственное бюро расследований Украины предъявило Дубинскому новое обвинение в государственной измене. Политик подтвердил, что у него и его адвокатов прошли обыски.

До этого политик высмеял заявления главы государства, который заговорил о частичной демобилизации. По мнению Дубинского, президент Украины Владимир Зеленский «держит военных за лохов».

Также Дубинский прокомментировал массовое закрытие книжных магазинов по всей стране, отметив, что украинцы хотят общаться и читать книги на русском языке. По мнению парламентария, глубокий кризис в отрасли вызван нежеланием граждан отказываться от привычного русского в пользу украиноязычной литературы.