Ормузский пролив откроют для судоходства после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, которые передает пресс-служба Белого дома, такая договоренность входит в число ключевых пунктов будущего соглашения.

Американский лидер подчеркнул, что пролив станет доступен для прохода судов сразу после оформления документа. Американские минные тральщики уже находятся в районе Ормузского пролива, добавил он.

Ранее Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнуто уже в ближайшие выходные. Окончательный исход переговоров пока остается открытым.

До этого главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач выразил мнение, что хаос на Ближнем Востоке — не безумие, а продуманная операция Вашингтона по восстановлению контроля над нефтью. По его мнению, захват венесуэльского черного золота, удары по Ирану и территориальные претензии на Гренландию — звенья одной цепи. Клепач подчеркнул, что США уже де-факто управляют венесуэльской нефтью и пытаются повторить сценарий 1940–1950-х на Ближнем Востоке.