Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика

Фильм «Дива» режиссера Анны Меликян с 12-летней Алисой Юнусовой — дочерью Тимати и модели Алены Шишковой — в главной роли вызвал скандал еще на стадии производства. Девочку захейтили в соцсетях недоброжелатели, предположив, что ее якобы продвигают в большом кино известные родители. Есть ли на самом деле у Алисы актерский талант, что о ней говорят в шоу-бизнесе и сможет ли Меликян открыть в ребенке звезду — в материале NEWS.ru.

Что известно о дочери Тимати Алисе Юнусовой

Алиса Юнусова родилась в 2014 году в Доминикане. Ее родители — певец Тимати и модель Алена Шишкова — расстались спустя год, но сохранили хорошие отношения, продолжив воспитывать дочь совместно. В воспитании девочки принимала активное участие и мама Тимати Симона.

Алиса с детства занимается вокалом, танцами и актерским мастерством, балетом и серфингом. В семилетнем возрасте она подписала контракт с модельным агентством, в 2022 году снялась для известного французского журнала. В 2025 году дочь Тимати дебютировала в большом кино, сыграв роль Киры в комедийном сериале «Три сестры» режиссера Маруси Трубниковой. Ее партнерами на съемочной площадке были Павел Деревянко, Лариса Гузеева, Юлия Александрова и другие популярные артисты. У проекта рейтинг выше среднего на «Кинопоиске» — 6,1.

В интервью Алиса призналась, что хочет уехать в США и пожить там хотя бы пять лет, для того чтобы стать актрисой. Кино ей намного интереснее, чем театр. «В кино разные локации, миллиард дублей. Если у тебя ошибка, ты можешь переснять, есть шанс. А вот в театре если ошибся, то уже ошибся», — сказала Алиса в YouTube-шоу «Пин-код звезды».

О чем фильм «Дива» Анны Меликян, кто играет

По сюжету картины главная героиня, 11-летняя Майя, обладает уникальным голосом. Ее приглашают выступать в Большой театр. Там талантливая исполнительница затмевает театральных прим, и вокруг нее созревает заговор. Девочке дают эликсир: выпив его, она превращается в призрак. Отныне ее судьба — бродить по коридорам театра. Она встречает товарища по несчастью — призрака дирижера (играет Тимофей Трибунцев). Они становятся друзьями.

Юлия Снигирь Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В фильме звездный каст — Юлия Снигирь исполнила роль завистливой примы, Евгений Цыганов — современного дирижера, Андрей Максимов — тенора, Игорь Миркурбанов играет Онассиса. Специально для фильма записаны оперные партии в исполнении профессиональных оперных артистов.

Снимали на исторической сцене Большого театра, в музеях-заповедниках «Царицыно» и «Царское Село», а также в историческом здании Дом Пашкова. Режиссер Анна Меликян, которая работает в жанре фэнтези, анонсирует доброе и красивое кино.

Кто первым заступился за дочь Тимати

Алиса первой из актеров выложила трейлер картины в свои соцсети, вызвав шквал комментариев, в том числе негативного содержания. Хейтеры пишут, что в кино она попала якобы благодаря протекции отца. За девочку заступилась ее партнерша по съемочной площадке Юлия Снигирь.

«„Доброжелатели“ будут ругать „Диву“ за присутствие Алисы Юнусовой, дочери Тимати. Пусть не нервничают. Алиса очень талантливая. Как бы неприятно это ни звучало. Моей героине Изольде в фильме это тоже, кстати, неприятно. Так что посочувствуйте Изольде», — написала Снигирь.

Могла ли Меликян взять дочь Тимати в кино «по блату»

Кинокритик Александр Горбунов в беседе с NEWS.ru назвал Анну Меликян сильным режиссером. По его словам, она очень ответственно подходит к кастингу и не стала бы утверждать Алису на роль по блату. «Для фильма, если он создан для проката, важны кассовые сборы. По крайней мере, чтобы вложения отбились. Это ставится во главу угла при утверждении артистов. Анна всегда скрупулезно подходит к выбору актеров, и кастинг был широким», — сказал Горбунов.

Тимати Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Он также подчеркнул, что участие дочери Тимати вряд ли повлияет на интерес зрителей к картине. «Мало кто знает Тимати по его настоящему имени и фамилии. Ну увидят зрители в титрах фамилию „Юнусова“, думаю, даже и не заметят. Ни ажиотажа, ни резкого отторжения быть не должно», — считает эксперт.

Почему дети известных родителей все же имеют преимущество

«Меликян бездаря никогда не возьмет. К тому же она хорошо работает с актерами, у нее все хорошо играют. Мария Шалаева через ее „Русалку“ раскрутилась. Даже Рената Литвинова играла в фильме „Про любовь“ не так, как всегда, а ведь Литвинову очень сложно заставить выйти из своей „раковины“», — поделился с NEWS.ru мнением киновед Александр Шпагин.

Вместе с тем он добавил, что хейтеры отчасти правы. «Всегда первыми в [театральные] институты поступали суперкрасавцы — как правило, бездарные — и дети известных родителей. Это никакой не блат, а инерция восприятия. Они, как правило, с годами получше начинают играть. Скажем, сын своего отца Павел Табаков, по моему мнению, не самый сильный артист. Но даже он набирает все больше, правда, медленно», — отметил собеседник.

Что сказала Яна Рудковская о таланте дочери Тимати

Продюсер Яна Рудковская вступилась за Алису, в беседе с NEWS.ru она назвала ее талантливой. «Я знаю Алису очень хорошо, они с Сашей (13-летний сын Рудковской Александр Плющенко. — NEWS.ru) снимались в короткометражном фильме „Три мушкетера“. Она фантастически играет. Невероятная девочка, очень развитая. Прекрасно говорит на английском. С ней с детства занимались актерским мастерством — бабушка Симона и родители многое в нее вложили», — подчеркнула продюсер.

Она отметила, что, несмотря на юный возраст, Алиса много работает над собой и может сыграть любую роль. «Если это дочь Тимати, то это ничего не значит. Как и „сын Плющенко“. Это не золотая молодежь, а дети-трудяги», — напомнила Яна.

Яна Рудковская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Рудковская раскритиковала людей, которые пишут в соцсетях язвительные комментарии в адрес тинейджеров. По ее словам, в последнее время хейт в интернете перешел все границы. «Те, кто хейтят, — бессовестные люди. Травля детей — это последнее дело. И Саша постоянно сталкивается с хейтом, я категорически против этого», — сказала Яна.

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