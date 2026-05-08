Отняли юбилейный спектакль: в Театре сатиры назрел конфликт — подробности

Народная артистка России Алена Яковлева выступила с публичным видеообращением, в котором заявила: Театр сатиры отказался от спектакля к ее юбилею. Актриса очень этим обижена. В произошедшем Яковлева обвинила художественного руководителя театра Евгения Герасимова. Что произошло на самом деле, узнал NEWS.ru.

На что обиделась Алена Яковлева

Народная артистка РФ Алена Яковлева называет Театр сатиры своим отчим домом. Она служит там с 1985 года. 2 июня актрисе исполнится 65 лет.

Яковлева рассказала NEWS.ru, что мечтала отметить юбилей на родной сцене, сыграв в новом спектакле «Визит дамы». Это трагическая комедия швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта. Ставить спектакль должен был режиссер Антон Яковлев — брат Алены Юрьевны. Их общий отец — культовый советский артист Юрий Яковлев.

Антон Юрьевич — художественный руководитель Театра имени Н. В. Гоголя. В «Сатиру» ставить «Визит дамы» он был приглашен лично Евгением Герасимовым. Яковлевой предложили главную роль. «В течение сезона было объявлено, что в нашем театре ожидаются три „бомбы“ [громких спектакля]: два к юбилею Евгения Герасимова, и один — мой», — рассказала NEWS.ru Алена Юрьевна.

Алена Яковлева

Что ответил Герасимов на претензию Яковлевой

Премьера была назначена на апрель, уточняет актриса. Однако время шло, а репетиции не начинались. При этом в Театре сатиры, подчеркнула Яковлева, постоянно выходят новые спектакли. Но задействованы в постановках даже не артисты «Сатиры», отметила Яковлева.

«У нас каждые две-три недели выпускают спектакли. Евгений Герасимов играет вместе с приглашенной актрисой Яниной Студилиной, по-моему, в восьми или девяти постановках. А ставит и пишет инсценировки его сын — Владимир Герасимов», — поделилась артистка.

Она подчеркнула, что у нее никогда не было и нет конфликтов с худруком. «Меня просто кинули, и все», — посетовала актриса. В руководстве театра, по словам Алены Юрьевны, на момент беседы с NEWS.ru «никак не отреагировали» на ее публичное обращение.

На запрос NEWS.ru с просьбой о комментарии помощница Евгения Герасимова сообщила, что «это невозможно в ближайшее время» [получить комментарий худрука]. «Евгений Владимирович занят — он готовится к двум премьерам», — пояснила она.

Евгений Герасимов

Почему в Театре сатиры «неспокойно»

Театральный журналист и критик Марина Райкина призналась NEWS.ru, что ее удивило видеозаявление Яковлевой. По ее мнению, Алене Юрьевне и другим артистам стоило бы поднимать вопрос не о конкретной постановке, а в целом — о состоянии Театра сатиры.

«Театр сатиры давно не в лидерах. Упадок там начался еще до прихода Герасимова. Сейчас ведущая актриса делает заявление о том, что ее лишили юбилейного спектакля. Нехорошо, конечно, когда у артистов отнимают праздники. Но я бы смотрела шире на эту проблему», — отметила Райкина.

Она выразила надежду, что заявление Яковлевой привлечет внимание к болевым точкам театра, может быть, там что-то изменится в лучшую сторону. «Насколько я знаю, „Сатира“ бурлит уже несколько лет. И хорошо, наверное, что всплыла личная обида [Яковлевой] за себя, и как следствие — за театр», — подчеркнула критик.

Председатель Московской городской территориальной организации Российского профсоюза работников культуры Лидия Фомина сказала NEWS.ru, что артисты Театра сатиры пожаловались и в ее организацию. По их словам, с приходом Герасимова в театре ввели новую оплату труда, зарплаты уменьшились. Высказываться об этом публично артисты «Сатиры» пока не готовы — боятся последствий, отметила Фомина. Но внутри учреждения бунт зреет, день за днем, и грозит взорваться, добавила собеседница.

«По моему мнению, театр находится в точке эмоционального взрыва. Там критическое положение. Артисты говорят, что увеличилось количество премьер и спектаклей, стали работать больше, а зарплаты почему-то уменьшились», — заключила Фомина.

