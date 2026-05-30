На западе Украины раздался мощный взрыв Взрыв прогремел в Ровно на западе Украины

На западе Украины в городе Ровно произошел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание «Телеграф». Тревога также действовала в части Ровненской области.

В украинском Ровно прогремел взрыв, — уточнили журналисты.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ подтвердили, что в результате удара Вооруженных сил Российской Федерации в Киеве и Киевской области были успешно поражены центры принятия решений. Удары нанесли по объектам управления Главного командования Сухопутных войск и Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Также депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что призывы украинских политиков заключить мирное соглашение с РФ ― это сигнал для действующего президента страны Владимира Зеленского. По его словам, в Киеве заговорили об урегулировании после ударов по объектам ВПК Украины.

До этого бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что военный конфликт с Россией истощил Украину и ее человеческие ресурсы. По ее словам, на пятый год противостояния становится все меньше граждан, которые верят местной пропаганде.