Сотрудники ТЦК попытались мобилизовать мужчину и поплатились за это В Ровно украинец разогнал пытавшихся его мобилизовать сотрудников ТЦК

В украинском городе Ровно местный житель чуть не был мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования, однако он сумел дать отпор, сообщает «Страна.ua». Судя по опубликованным кадрам, мужчина применил силу и разогнал пытавшихся задержать его военкомов.

Сначала он «раскидал» сотрудников ТЦК. В какой-то момент он даже погнался за одним из своих обидчиков. Однако нет данных, удалось ли ему достичь своей цели.

Ранее в Харькове напали на сотрудников военкомата. Как сообщает областная прокуратура, 36-летний местный житель во время попытки мобилизации нанес ножевое ранение в висок полицейскому и ранил трех работников территориального центра комплектования. После нападения мужчина скрылся через дворы, но впоследствии был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителя и покушении на убийство нескольких лиц. Все пострадавшие в настоящее время получают медицинскую помощь.

До этого в Черновицкой области сообщили о принудительной мобилизации представителей духовенства. По имеющимся данным, сотрудники ТЦК задержали священника Федора Гнетецкого и диакона Ивана Дмитрука из канонической Украинской православной церкви. Вот уже несколько дней их перевозят между различными военными полигонами региона.