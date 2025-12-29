Песков раскрыл, состоится ли телефонный разговор Путина и Зеленского Песков исключил телефонный разговор между Путиным и Зеленским

На данный момент не планируется телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, речи о соответствующем формате пока не идет.

Сейчас речь не идет о таком разговоре, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента России уточнил, что в Кремле с недоумением восприняли недавнее заявление Зеленского о необходимости подготовить некий «план Б» по Украине. Он назвал риторику Киева оторванной от реальности. Песков акцентировал внимание на том, что Россия рассматривает вопрос прекращения военного конфликта только в одном ключе — через достижение всех ранее поставленных целей.

До этого Песков подтвердил телефонный разговор Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он состоялся в воскресенье, 28 декабря, перед тем, как американский лидер обсудил мирный план с Зеленским.

Информацию также подтвердили в Белом доме. Трамп назвал беседу с Путиным продуктивной и хорошей. Он провел переговоры перед своей встречей с президентом Украины.