28 февраля 2026 в 15:32

В РСТ рассказали о российских туристах в Иране и Израиле

РСТ: в Иране и Израиле нет организованных российских туристов

В Иране и Израиле нет организованных российских туристов, заявили NEWS.ru в пресс-службе Российского союза туриндустрии. По информации ведомства, количество россиян в Тегеране насчитывает несколько сотен, в то время, как в Иерусалиме их число достигает нескольких тысяч.

На территории РФ продажа организованных туров в Израиль и Иран не производится, так как туроператоры не несут ответственность за туристов, страховки не работают, поэтому туда и нет продаж. Однако, в этих странах есть самостоятельные туристы, граждане с двойным гражданством, граждане, которые навещают своих родственников, в частности, в Израиле также популярен медицинский, частный туризм и, конечно же, много деловых и бизнес-поездок граждан России по странам. Что касается Ирана, речь идет о нескольких сотен граждан России. Организованных туристов, которых отправляют туроператоры из России, там практически нет, можно сказать, 99,9 %, что нет. В Израиле количество граждан РФ, людей с гражданством и паспортом РФ может достигать нескольких тысяч человек, — заявили в ведомстве.

В РСТ отметили, что в Объединенных Арабских Эмиратах находится 50 тысяч организованных туристов. По данным ведомства, туроператоры сохраняют связь с россиянами, а авиакомпании в срочном порядке вводят корректировки рейсов.

Что касается туристов, организованных, самостоятельных и граждан Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах, то речь идет о цифре порядка 50 тысяч человек, то есть 50 тысяч туристов, организованных. Туроператоры на связи со всеми туристами, принимающие компании на связи со всеми туристами. Сейчас, в связи с закрытием авиационного пространства, Авиакомпании в срочном порядке проводят корректировку рейсов, замену бортов на длинно-магистральный. Таким образом, увеличивается время полета на некоторое время, — резюмировали в РСТ.

Ранее Министерство спорта и культуры Израиля объявило об отмене всех запланированных игр, а также спортивных и культурных мероприятий на фоне конфликта с Ираном. Ведомство сообщило, что решение вступает в силу немедленно и будет действовать до особого распоряжения.

Иран
ОАЭ
Израиль
россияне
Александрина Гуловская
А. Гуловская
