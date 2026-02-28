Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 16:54

«Нехороший звоночек»: Подоляка об освобождении Горького

Подоляка назвал плохим звоночком для ВСУ освобождение Горького

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Взятие российской армией села Горького в районе Гуляйполя стало для ВСУ плохим сигналом, написал военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале. По его мнению, это рискует обернуться для Киева рядом серьезных проблем. Военблогер обратил внимание на плохую оборону ВСУ на данном направлении, которая «трещит по швам».

С учетом провалившегося контрнаступа штурмового корпуса ВСУ очень нехороший для противника «звоночек». Вернее, набат, — заявил Подоляка.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Горькое в Запорожской области и Нескучное в Харьковской области. Их взяли под контроль подразделения группировок «Север» и «Восток». Военкор Александр Коц в свою очередь отметил, что освобождение Горького позволяет ВС России зайти с юга в крупное село Верхняя Терса, а контроль над селом Нескучным свидетельствует о формировании новых участков буферной зоны.

Также стало известно, что ВСУ потеряли при битве за Красноармейск несколько тысяч человек, в том числе элитные подразделения. По его словам, уйти из города удалось лишь незначительной части гарнизона.

