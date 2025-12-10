Эксперт объяснил, зачем на самом деле Зеленскому энергетическое перемирие

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о переговорах об энергетическом перемирии обусловлено исключительно критическим состоянием энергосистемы страны, такую оценку дал военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале. По его словам, украинский лидер пошел на этот шаг лишь тогда, когда в Киеве фактически произошел масштабный блэкаут.

Подоляка выразил мнение, что отказ от продолжения ударов по украинской энергосистеме будет иметь негативные последствия для дальнейшего хода боевых действий. По его мнению, ситуация будет не в пользу российских войск.

Ранее Подоляка говорил, что российские войска осуществили удары по всем основным теплоэлектроцентралям, расположенным в Киеве. По его данным, при этом применялась новая тактика с использованием беспилотников, которые летели на предельно малой высоте. Это значительно усложнило их обнаружение и перехват украинскими системами противовоздушной обороны. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Также военблогер сообщал о масштабном продвижении российских войск на одном из участков фронта. По его сведениям, подразделениям удалось осуществить прорыв на глубину до пяти километров в течение одних суток. Минобороны РФ данную информацию не комментировало