ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 10:41

Эксперт объяснил, зачем на самом деле Зеленскому энергетическое перемирие

Подоляка: Зеленский предложил энергетическое перемирие из-за блэкаута

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о переговорах об энергетическом перемирии обусловлено исключительно критическим состоянием энергосистемы страны, такую оценку дал военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале. По его словам, украинский лидер пошел на этот шаг лишь тогда, когда в Киеве фактически произошел масштабный блэкаут.

Подоляка выразил мнение, что отказ от продолжения ударов по украинской энергосистеме будет иметь негативные последствия для дальнейшего хода боевых действий. По его мнению, ситуация будет не в пользу российских войск.

Ранее Подоляка говорил, что российские войска осуществили удары по всем основным теплоэлектроцентралям, расположенным в Киеве. По его данным, при этом применялась новая тактика с использованием беспилотников, которые летели на предельно малой высоте. Это значительно усложнило их обнаружение и перехват украинскими системами противовоздушной обороны. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Также военблогер сообщал о масштабном продвижении российских войск на одном из участков фронта. По его сведениям, подразделениям удалось осуществить прорыв на глубину до пяти километров в течение одних суток. Минобороны РФ данную информацию не комментировало

СВО
ВС РФ
Юрий Подоляка
перемирие
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров диагностировал у Запада «политическую слепоту» из-за идей о России
Погода в Москве в среду, 10 декабря: снег сохранится или исчезнет?
С этим салатом гости забудут про оливье! Идеальный микс с копченой курицей
Врач назвал главную опасность домашних настоек
Женщина пыталась уехать из Китая с килограммом червей в брюках
Возлюбленному модели Анжелики грозит восемь лет колонии за ее избиение
Звезда «Барселоны» установил рекорд Лиги чемпионов
Как выбрать ноутбук-2025/26: гид по процессорам, видеокартам и охлаждению
«Одноклассники» и профессор Дадали запускают курс «Система молодости»
Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Жена сценариста «Голубых огоньков» раскрыла причину его смерти
Лавров: Россия ценит усилия Трампа решить украинский кризис дипломатией
Круглый стол на тему финансового здоровья прошел в Технопарке «Сколково»
Лавров развеял опасения насчет войны с Европой
Эксперт объяснил, зачем на самом деле Зеленскому энергетическое перемирие
Умер сценарист «Голубых огоньков»
«Четкий приказ»: Медведчук заявил о начале процесса устранения Зеленского
В США унизили Зеленского одним советом для «глупцов»
Груша и горгонзола: неожиданное сочетание, которое покорит вас
Шойгу объяснил, что остановит «разрушительные движения» безопасности мира
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.