ВСУ пытались атаковать несколько российских регионов, включая Москву

Система противовоздушной обороны уничтожила пять беспилотных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты оперативных служб. При этом за 40 минут было сбито три украинских дрона.

Также в результате атаки беспилотников в Туапсе повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в городском порту, сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края. Аварийные бригады оперативно выехали для устранения повреждений. При этом пострадали два человека, их госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь. Повреждения также получили остекление четырех жилых домов и один из причалов в городском порту.

В Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Инцидент произошел в селе Зозули Борисовского округа. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь.

В период с 20.00 мск до 23.00 мск силы российской ПВО ликвидировали 27 украинских БПЛА над шестью регионами РФ. Как сообщили в Минобороны России, больше всего беспилотников сбили над Калужской областью — 14 целей.

ВС РФ ликвидировали 36 украинских блиндажей

Войска беспилотных систем российской Южной группировки уничтожили за прошедшие сутки 36 блиндажей и укрытий украинских формирований, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Также, по его словам, сбиты шесть беспилотников противника, в том числе октокоптер R18.

Офицер пресс-центра группировки «Восток» Дмитрий Миськов отметил, что в полосе ответственности его группировки противник потерял шесть станций спутниковой связи Starlink, 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и четыре пункта управления беспилотной авиацией.

ВСУ потеряли полевой склад в районе Константиновки

Расчет 122-мм гаубицы Д-30 Южной группировки войск уничтожил полевой склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что также удар был нанесен и по группе украинских военных в районе Константиновки.

Как уточнили в военном министерстве, вызванная детонация после попадания в склад уничтожила военных ВСУ, находившихся поблизости.

Российские БПЛА помешали ВСУ подвозить боеприпасы в районе Гуляйполя

Расчеты беспилотных комплексов «Молния-2» группировки войск «Восток» уничтожили артиллерийское орудие ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что также они сорвали подвоз боеприпасов западнее населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области.

Инженер с позывным Баян отметил, что операторы БПЛА уничтожают объекты ВСУ, помогая продвигаться российской пехоте. «Применяемся по скоплениям техники при ротациях, по выявленным огневым средствам. Работаем скрытно, чтобы противник не смог нанести ответный удар», — подытожил военнослужащий.

