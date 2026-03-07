Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 19:47

Бастрыкин: Украина нанесла Донбассу ущерб в 580 млрд рублей

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Ущерб от преступных действий Киева в Донбассе превышает 580 млрд рублей, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Колоссальные цифры он обнародовал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным вечером 7 марта.

Организована масштабная работа по установлению точного размера и характера причиненного в Донбассе ущерба преступной деятельностью киевского режима. Этот ущерб насчитывает 580 млрд рублей, — сказал Бастрыкин.

В рамках встречи он также рассказал, что суды Донбасса осудили 1084 военнослужащих ВСУ. Пожизненные сроки из этого числа получили более 70 преступников. Также Бастрыкин сообщил, что в 2025 году Следком получил согласие на возбуждение дел против 23 судей, а в суды направили порядка 280 уголовных дел против должностных лиц, задействованных в сфере миграции.

Кроме того Бастрыкин отметил, что СК за 15 лет работы с момента создания привлек к уголовной ответственности более 1,5 млн человек. По его словам, с 2011 по 2025 год в суды направлено почти 1,5 млн дел, а возмещенный ущерб составил около триллиона рублей.

