Глава ОАЭ впервые появился на публике и высказался о войне Зайд аль-Нахайян: ОАЭ находятся в состоянии войны

Объединенные Арабские Эмираты участвуют в «войне», заявил глава государства шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Отмечается, что он впервые с начала атак показался на публике, его речь транслировал канал Sky News Arabia.

Мы сейчас живем в состоянии войны, обещаю выполнить обязательства в том, что касается защиты нашей страны и ее жителей. Обещаю всем, что ОАЭ выйдут из этой ситуации сильнее, — сказал Заид Аль Нахайян.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность заморозки иранских активов на несколько млрд долларов, размещенных в стране. В случае реализации шага Тегеран лишится доступа к валюте и международной торговле.

До этого иранский дрон или реактивный снаряд ударил по башне в Дубае. Журналисты отметили, что в нижней части здания произошел взрыв. Вокруг постройки наблюдались искры и клубы дыма, сказано в материале. Информации о пострадавших не поступало.

Также в небе над Дубаем сработали системы противовоздушной обороны ОАЭ. Они перехватили несколько объектов. По информации властей, в результате инцидента жертв не было.