07 марта 2026 в 20:35

Мужчина попал в ловушку лифта и получил переломы

В Москве лифт зажал мужчину, и он получил переломы обеих лодыжек

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Тропарево-Никулино на западе Москвы мужчина травмировался, когда пытался извлечь ключи из лифтовой шахты, передает РЕН ТВ. В результате происшествия он получил перелом обеих лодыжек.

Мужчина стоял в подъезде и ожидал лифт, когда случайно выронил ключи в пространство между кабиной и стенкой шахты. Поняв, что не может достать их самостоятельно, он открыл двери лифта и попытался проникнуть в шахту. Однако в этот момент лифт начал движение и зажал пострадавшего.

Ранее сообщалось, что шестеро российских туристов пострадали при падении лифта в отеле на Пхукете. Инцидент произошел в гостинице Tuana Hotels Casa Del Sol 4*. Лифт, двигавшийся с первого на пятый этаж, рухнул вниз и остановился ниже уровня первого этажа. В кабине находились взрослые и двое детей — все они были госпитализированы с травмами.

До этого в подмосковном Жуковском в одном из многоэтажных жилых домов произошел сбой в работе лифта. Из-за технической неисправности лифт резко остановился на 17-м этаже после того, как проехал этажи без остановки. В результате один человек получил травмы. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, его жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает.

Москва
лифты
травмы
переломы
