Появилось видео, как уфимцу едва не оторвало голову на входе в лифт Житель Уфы едва не умер из-за неисправного лифта

Житель Уфы едва не погиб из-за неисправного лифта, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, мужчина спокойно заходил в кабину к другим пассажирам, когда подъемник резко начал движение вверх с открытыми дверями. Только быстрая реакция помогла уфимцу избежать смерти от несчастного случая.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную в кабине. На кадрах видно, что мужчина катил к кабине тележку с коробками и уже собирался войти в лифт, когда он резко тронулся.

Шокированные случившимся пассажиры не успели вовремя нажать на кнопку остановки движения. Источники канала уточняют, что в подъезде уже давно не меняли лифт, что могло стать причиной произошедшего.

Ранее в Арзамасе Нижегородской области лифт рухнул с восьмого этажа многоквартирного дома. Там находился один человек, он получил травмы. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

В Москве до этого в ЖК «Новое Внуково» лифт с женщиной и полуторагодовалым ребенком сорвался с 10-го этажа. Пострадавшая поднималась домой после прогулки, когда кабина резко дернулась, пролетела два этажа, а затем медленно поползла вниз.