Винт лодки разорвал грудь туристки

Отдыхавшая в портовом городе Колумбии туристка угодила под винт моторной лодки во время морской экскурсии и не выжила, сообщило издание The Sun. 42-летняя Джули Натали Бохоркес, более 15 лет проработавшая акушером-гинекологом, приехала в Картахену на медицинскую конференцию.

В публикации говорится, что 15 марта женщина отдыхала с коллегами. Компания решила отправиться на надувной лодке с мотором в сторону острова Бару, однако во время путешествия лодочник потерял управление.

Судно перевернулось, и группа врачей оказалась в воде. Вышедшая из-под контроля лодка переехала доктора Бохоркес. Винт разорвал путешественнице грудь и руки. Ее госпитализировали в критическом состоянии, однако по прибытии в больницу сердце женщины остановилось.

