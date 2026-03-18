18 марта 2026 в 19:38

Винт лодки разорвал грудь туристки

The Sun: винт моторной лодки разорвал грудь туристки в Колумбии

Машина скорой помощи в Колумбии Машина скорой помощи в Колумбии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отдыхавшая в портовом городе Колумбии туристка угодила под винт моторной лодки во время морской экскурсии и не выжила, сообщило издание The Sun. 42-летняя Джули Натали Бохоркес, более 15 лет проработавшая акушером-гинекологом, приехала в Картахену на медицинскую конференцию.

В публикации говорится, что 15 марта женщина отдыхала с коллегами. Компания решила отправиться на надувной лодке с мотором в сторону острова Бару, однако во время путешествия лодочник потерял управление.

Судно перевернулось, и группа врачей оказалась в воде. Вышедшая из-под контроля лодка переехала доктора Бохоркес. Винт разорвал путешественнице грудь и руки. Ее госпитализировали в критическом состоянии, однако по прибытии в больницу сердце женщины остановилось.

Ранее российская туристка погибла в результате ДТП с участием микроавтобусом на Пхукете. По информации СМИ, еще 11 граждан РФ пострадали. Инцидент произошел во время поездки на экскурсию на Симиланские острова. Предварительно, водитель микроавтобуса не справился с управлением из-за резкого маневра фуры.

