SpaceX проведет испытательный запуск самой большой в мире ракеты Самая большая ракета в истории Starship S39 стартует в ночь на 22 мая

SpaceX планирует в ночь на 22 мая провести испытательный запуск ракеты Starship S39, которая считается самой крупной в истории человечества, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Старт предварительно назначен на 01:30 по московскому времени.

Старт предварительно назначен на 01:30 по московскому времени в пятницу 22 мая 2026 года (менее чем через сутки), — говорится в сообщении.

Starship S39 считается первым представителем третьего поколения V3 ракет SpaceX. Ее высота составляет 124 метра, а тяга оценивается примерно в 8 тыс. тонн, что почти вдвое превышает показатели лунных ракет Saturn V и ракеты NASA SLS, участвовавшей в программе «Артемида».

Испытательный полет должен продлиться около часа. Через примерно 2,5 минуты после старта произойдет отделение первой ступени, которая спустя около пяти минут должна совершить мягкое приводнение в Мексиканском заливе.

Космический корабль продолжит полет самостоятельно, пересечет Атлантику и пролетит над Африкой. Примерно через 40 минут после старта он должен совершить приводнение в Индийском океане.

По оценкам специалистов лаборатории, ракета уже сейчас потенциально способна доставить на поверхность Марса до 100 тонн полезной нагрузки за один запуск, включая элементы будущей базы и, при необходимости, экипаж.

Ранее стало известно, что человек погиб в результате несчастного случая на рабочем месте на базе американской компании SpaceX в штате Техас. Инцидент произошел в пятницу, 17 мая. Работы велись для создания инфраструктуры, которая позволит чаще проводить запуски прототипа космического корабля Starship.