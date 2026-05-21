21 мая 2026 в 13:07

«Больной человек»: Медведев раскрыл всю правду о Зеленском

Медведев заявил о воровской системе, выстроенной нелегитимным Зеленским

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украиной управляет наркозависимый и утративший законные полномочия президента страны Владимир Зеленский, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в МАКСе. По его словам, украинский глава выстроил в государстве воровскую систему.

Во главе этого несостоявшегося государства стоит больной наркотической зависимостью человек со всеми признаками распада личности. Его полномочия давно истекли. Он выстроил беспрецедентную систему хищения западной помощи на сотни миллиардов долларов, — высказался он.

Ранее Медведев заявил, что преемник Зеленского на посту главы Украины «будет согласен есть помои» в обмен на защиту Европы даже ценой капитуляции. Политик полагает, что вероятность того, что новый президент примет требования США, очень высока.

Кроме того, он отметил, что уголовное преследование бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака является публичной гражданской казнью. По словам Медведева, столь жесткий и неожиданный удар по ближайшему соратнику Зеленского со стороны Запада ставит под вопрос и политическую судьбу самого украинского главы.

