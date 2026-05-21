Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 13:05

Медведев назвал семь признаков того, почему Украина оказалась failed state

Медведев: Украина провалилась как государство и потеряла пятую часть территории

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в канале на платформе МАКС выделил сразу семь признаков того, почему Украину можно назвать failed state, то есть «несостоявшимся государством». Во-первых, по его словам, Украина провалилась как государство, так как не может жить без внешнего финансирования.

Во-вторых, страна уже потеряла пятую часть своей территории и скоро, по мнению Медведева, утратит еще. В-третьих, сейчас Украина живет в режиме внешнего управления, а страной фактически руководят иностранные и международные должностные лица, добавил замглавы СБ.

Во главе этого несостоявшегося государства стоит больной наркотической зависимостью человек со всеми признаками распада личности. Его полномочия давно истекли, — отметил Медведев в качестве четвертого пункта.

Также Украина, по разным оценкам, утратила почти половину своего промышленного и свыше 20% аграрного потенциала. Кроме того, страна лишилась более половины своего населения, добавил политик. И, наконец, большинство центральных органов власти на Украине отсутствуют — они либо утратили свои полномочия, либо были сформированы с нарушением Конституции, резюмировал Медведев.

Ранее зампред СБ выразил мнение, что в исторической перспективе гибель Украины остается неизбежной. Он добавил, что системный распад бывшей советской республики невозможно остановить заявлениями Запада о поддержке и обещаниями вступления в НАТО или ЕС.

Власть
Украина
Дмитрий Медведев
Совбез РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли, как Китай готов помочь по Украине
Врач объяснила, как замедлить старение после 65 лет
Путин вручит звезды Героев бойцам СВО в Кремле
«Объем вложений вырос в 100 раз»: глава Кубани об инвестициях в туризм
Сцена кровавой ревности: мужчина пытался убить бывшую выстрелом в окно
Диетолог предупредила, кому опасно злоупотреблять чаем
В Кремле не видят рисков дефицита топлива из-за ударов БПЛА по нефтезаводам
В Кремле оценили прогресс в процессе строительства «Силы Сибири — 2»
Врач рассказала, какие болезни могут обостриться в жару
Песков раскрыл, что означают российско-белорусские военные учения
IT-эксперт объяснил, как будут проходить курсы по ИИ в школах
«Русские готовы»: Песков поставил точку в вопросе переговоров с Европой
Песков высказался о возможной пропаже моряков в Ормузском проливе
Песков раскрыл триумфальные итоги поездки Путина в Китай
«Подогрели интерес»: Захарова уколола противников участия России в биеннале
Европу охватила вспышка двух инфекций, передающихся половым путем
Диетолог объяснила, как нужно питаться людям разных возрастов
Москвичи спасли «сбежавшего» из квартиры необычного питомца
Стало известно, какие проблемы ждут ВСУ летом
Туроператор ответил, почему в России не модернизируют санатории
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.