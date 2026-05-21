Медведев назвал семь признаков того, почему Украина оказалась failed state

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в канале на платформе МАКС выделил сразу семь признаков того, почему Украину можно назвать failed state, то есть «несостоявшимся государством». Во-первых, по его словам, Украина провалилась как государство, так как не может жить без внешнего финансирования.

Во-вторых, страна уже потеряла пятую часть своей территории и скоро, по мнению Медведева, утратит еще. В-третьих, сейчас Украина живет в режиме внешнего управления, а страной фактически руководят иностранные и международные должностные лица, добавил замглавы СБ.

Во главе этого несостоявшегося государства стоит больной наркотической зависимостью человек со всеми признаками распада личности. Его полномочия давно истекли, — отметил Медведев в качестве четвертого пункта.

Также Украина, по разным оценкам, утратила почти половину своего промышленного и свыше 20% аграрного потенциала. Кроме того, страна лишилась более половины своего населения, добавил политик. И, наконец, большинство центральных органов власти на Украине отсутствуют — они либо утратили свои полномочия, либо были сформированы с нарушением Конституции, резюмировал Медведев.

Ранее зампред СБ выразил мнение, что в исторической перспективе гибель Украины остается неизбежной. Он добавил, что системный распад бывшей советской республики невозможно остановить заявлениями Запада о поддержке и обещаниями вступления в НАТО или ЕС.