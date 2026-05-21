21 мая 2026 в 13:53

Песков заявил, что Китай готов помочь уладить конфликт между РФ и Украиной

Китай готов приложить усилия, чтобы помочь выходу на мирную траекторию урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводятся в МАКС, в Кремле признательны китайской стороне за это.

Китай действительно готов приложить усилия с тем, чтобы помочь выходу на мирную траекторию урегулирования (на Украине — NEWS.ru.). Мы признательны нашим китайским друзьям за это, — сказал Песков.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа сама определит, кто будет посредником на возможных переговорах с РФ по ситуации на Украине. Он добавил, что «готовность к диалогу требует обоюдного желания сторон».

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что глава европейской дипломатии Кая Каллас напрасно рассчитывает стать переговорщиком в будущем диалоге России и Евросоюза. Дипломат одним словом ответила на заявление европейской чиновницы, что та готова заявить свою кандидатуру, — «зря».

