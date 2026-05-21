21 мая 2026 в 14:36

Стало известно, из-за чего в России сократилась популяция домашних пчел

Энтомолог Каширский: популяция пчел в России сократилась из-за клеща Varroa

Популяция домашних пчел в России во многом сократилась из-за влияния клеща Varroa, заявил в беседе «Москвой 24» энтомолог Александр Каширский. Он отметил, что пчелиных семей также становится меньше из-за вирусных заболеваний и применения пестицидов.

Основная причина — клещ Varroa, который их атакует, и без специального лечения и ухода пчелиная семья может погибнуть. Есть и другие заболевания, в том числе вирусные. Проблему может провоцировать и обработка полей пестицидами, — отметил Каширский.

Специалист добавил, что российские пчеловоды часто закупают семьи насекомых из Индии. При этом эти животные нередко улетают от пасечников, селятся в дуплах деревьев и гибнут от мороза с наступлением зимы. Каширский призвал поддерживать российские породы пчел, которые более приспособлены к местным условиям.

Ранее Каширский заявил, что в Москве ожидается большое количество комаров в преддверии лета. При этом проблемы катастрофических масштабов не предвидится. По его словам, в начале теплого сезона этих насекомых всегда много. Их дальнейшее число напрямую зависит от погоды.

