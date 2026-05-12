Москвичей предупредили о большом количестве комаров в преддверии лета

В Москве ожидается большое количество комаров в преддверии лета, заявил «Москве 24» энтомолог Александр Каширский. При этом проблемы катастрофических масштабов не предвидится. По его словам, в начале теплого сезона этих насекомых всегда много. Их дальнейшее число напрямую зависит от погоды.

В лужах, которые остались после таяния снега, уже есть личинки и куколки. Сейчас происходит похолодание, что немного замедлит развитие насекомых. Но при этом пойдут дожди, количество луж увеличится, а личинки, которые уже есть, не высохнут, что будет способствовать размножению, — подчеркнул Каширский.

Ранее биолог Вадим Марьинский заявил, что первая волна комаров в центральной части России ожидается во второй половине мая — начале июня. По его словам, именно в этот период следует ждать массового появления насекомых.