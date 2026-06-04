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04 июня 2026 в 19:03

Стало известно, кого пригласили выступить на хоккейном матче между США и РФ

Глава ТПП Катырин: на матче между США и РФ выступят легенды российского хоккея

Сергей Катырин Сергей Катырин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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На матче между США и Россией выступят легенды российского хоккея, сообщил NEWS.ru президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на Петербургском международном экономическом форуме. Он подтвердил, что тоже получил приглашение. В числе участников Катырин упомянул депутата Госдумы двукратного олимпийского чемпиона и семикратного чемпиона мира по хоккею Вячеслава Фетисова.

Во-первых, не между палатами. Я хоть и играю в хоккей, но могу сказать, что мы команду не выставляем. Это американская палата организует матч, на котором будут ветераны российского хоккея, там Фетисов и так далее. С той стороны, я не знаю, видимо, американские бизнесмены, кто в хоккей играет. Я единственный, кого пригласили из палаты поиграть, — сказал Катырин.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что Россия и США планируют провести в июле товарищеский хоккейный матч между командами Торгово-промышленной палаты РФ и Американской торговой палаты. Она отметила, что игра могла бы стать поводом для визита американских конгрессменов в Россию.

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Вячеслав Фетисов
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