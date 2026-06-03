В Думе раскрыли сроки проведения товарищеского матча между США и Россией Журова: Россия и США проведут товарищеский хоккейный матч в июле

Россия и США планируют провести в июле товарищеский хоккейный матч между командами Торгово-промышленной палаты РФ и Американской торговой палаты, рассказала ТАСС в кулуарах ПМЭФ первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее оценке, такая игра могла бы стать поводом для визита американских конгрессменов в Россию.

Я знаю, что планируется, обсуждается сейчас хоккейный матч между торгово-промышленными палатами Америки и России, такой вот дружественный. В июле есть такие планы, — сказала Журова.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что сейчас перед Москвой и Вашингтоном стоит задача возвращения к нормальности в отношениях. Он подчеркнул, что необратимость движения к нормализации — это именно та цель, которую предстоит решать, и выразил надежду, что добиться ее удастся при президентстве Дональда Трампа.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона предлагает США реализовывать совместные проекты и развивать сотрудничество, не дожидаясь окончательного урегулирования кризиса на Украине. По его словам, Москва готова к конструктивному взаимодействию по широкому кругу вопросов.