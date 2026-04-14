Россия предлагает Соединенным Штатам развивать сотрудничество и реализовывать совместные проекты, не дожидаясь окончательного урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле подчеркнули готовность Москвы к конструктивному взаимодействию по широкому кругу вопросов, передает РИА Новости.

Вы знаете подход американской стороны, которая до сих пор увязывает тему торгово-экономического сотрудничества, возрождения этого сотрудничества взаимовыгодного с урегулированием на Украине, — отметили в Кремле.

Как считает специалист по международной безопасности Марк Эпископос, одним из условий прекращения боевых действий на Украине должно стать налаживание экономического диалога России и США. Он также добавил, что обсуждать конкретные суммы будущего плана пока преждевременно.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что российский бизнес сможет ощутить преимущества от нормализации отношений с США уже после отмены ограничений. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, никаких дополнительных стимулов для этого не требуется.