Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 12:41

Кремль сделал неожиданное предложение Вашингтону

Песков: Россия предложила США сотрудничество, не дожидаясь перемирия на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия предлагает Соединенным Штатам развивать сотрудничество и реализовывать совместные проекты, не дожидаясь окончательного урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле подчеркнули готовность Москвы к конструктивному взаимодействию по широкому кругу вопросов, передает РИА Новости.

Вы знаете подход американской стороны, которая до сих пор увязывает тему торгово-экономического сотрудничества, возрождения этого сотрудничества взаимовыгодного с урегулированием на Украине, — отметили в Кремле.

Как считает специалист по международной безопасности Марк Эпископос, одним из условий прекращения боевых действий на Украине должно стать налаживание экономического диалога России и США. Он также добавил, что обсуждать конкретные суммы будущего плана пока преждевременно.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что российский бизнес сможет ощутить преимущества от нормализации отношений с США уже после отмены ограничений. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, никаких дополнительных стимулов для этого не требуется.

Кремль сделал неожиданное предложение Вашингтону
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

