Опыт России в зоне СВО привлек внимание зарубежных партнеров Шугаев: зарубежные партнеры проявляют интерес к опыту России в ходе СВО

Зарубежные партнеры проявляют значительный интерес к опыту, получаемому Россией в ходе специальной военной операции, заявил РИА Новости директор ФСВТС Дмитрий Шугаев. По его словам, российская сторона обладает давними связями в военной сфере с государствами Ближнего Востока, и портфель заказов региона является весьма обширным.

Постоянный, большой интерес и огромное внимание наши заказчики, кстати не только с Ближнего Востока, уделяют в том числе тому опыту, который мы приобретаем в ходе специальной военной операции, — сообщил Шугаев.

Кроме того, директор ФСВТС отметил, что у России сложились крепкие отношения в сфере военно-технического взаимодействия с государствами Ближнего Востока, что подтверждает значительный объем заказов.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил: комплексы «Буревестник», «Сармат» и «Посейдон» — уникальные вооружения России, которые опережают время. Он подчеркнул, что эта военная техника гарантирует безопасность Российской Федерации на десятилетия вперед.