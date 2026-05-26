«Терпение закончилось»: в ГД поставили точку в ударах ВС России по Киеву Картаполов: Киеву не избежать наказания за откровенный терроризм

Москва полагала, что до нынешнего руководства Украины дойдет, что «нельзя играть с огнем», но, к сожалению, не дошло, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии «Парламентской газете». Он отметил, что если раньше Россия сама себя сдерживала в ударах по Киеву, то теперь эти рамки сняты — и безнаказанность больше недопустима.

Терпение закончилось. Мы полагали, что до нынешнего руководства Украины дойдет, что нельзя играть с огнем, но, к сожалению, не дошло. Мало того — оно скатилось в откровенный терроризм по отношению к нашему мирному населению, — сказал Картаполов.

Ранее МИД РФ рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев. Также ведомство проинформировало, что российская армия будет планомерно наносить удары по заводам украинского военно-промышленного комплекса. В первую очередь — по тем местам, где проектируют, собирают, программируют и готовят к бою беспилотники.

Госсекретарь США Марко Рубио между тем проинформировал президента Дональда Трампа о действиях российской стороны по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Этот диалог касался рекомендаций МИД России по эвакуации персонала из Киева.