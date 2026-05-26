Росавиация ввела особый режим полетов в Московской воздушной зоне

Росавиация установила особый режим полетов в Московской воздушной зоне по представлению Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Как уточнили на канале Росавиации в МАКСе, ограничения не затрагивают регулярные и чартерные пассажирские рейсы.

Минтранс и Росавиация получили представление от Минобороны России, предусматривающее особый режим для полетов гражданских воздушных судов на высотах от 0 до 5100 метров в пределах Московской воздушной зоны (центрально-европейская часть России), — говорится в сообщении.

Меры не будут распространяться на санитарную авиацию, медицинскую эвакуацию, авиационно-химические работы, мониторинг трубопроводов и линий электропередачи. Также под ограничения не попадают полеты в рамках государственных контрактов.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что в начале июня полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне будут полностью запрещены. Речь идет о полетах на высотах от 0 до 5100 метров. Исключения предусмотрены для регулярных и чартерных пассажирских рейсов, выполняемых по маршрутам обслуживания воздушного движения в аэропорты и из них.

