26 мая 2026 в 18:15

Под зонтами и капюшонами: фото москвичей, спасающихся от дождя

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дождливый период в Москве может закончиться в начале июня, прогнозируют эксперты. Синоптик Татьяна Позднякова в беседе с журналистами предупредила, что в последние майские дни в столице ожидаются осадки. По ее словам, в конце текущего месяца будет холодно.

«Температура опустится ниже нормы на 6 градусов и будет больше соответствовать последней декаде апреля. Сначала у нас было жарко, теперь будет неделя холода. Такая большая изменчивость погодных условий у нас наблюдалась и в апреле, и продолжается в мае», — подчеркнула Позднякова.

Она добавила, что только в первой пятидневке июня температурный фон вернется к климатической норме. При этом жары не предвидится — в лучшем случае днем температура достигнет +23 градусов.

В некоторых районах Подмосковья с высокой долей вероятности в конце мая могут выпасть снежные осадки, заявил журналистам синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, осадки будут таять, не достигая земли. В эти дни ожидается порядка 9–10 градусов, в то время как средние показатели для последней декады весны составляют 15–16 градусов.

Кадры дождливой столицы — в галерее NEWS.ru.

